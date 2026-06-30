Matteo Guendouzi\'den itiraf: Aziz Yıldırım bunu söyledi

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilerin ilk etap çalışmaları için Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''HARİKA BİR TESİS VAR''

Çok güzel bir atmosferde lige hazırlandıklarını söyleyen Guendouzi, "Harika bir tesis var burada. Odalar çok güzel, atmosfer çok güzel, her şey harika. Sahalar da çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

''BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM''

Taraftarların antrenmanlarda takımı yalnız bırakmamasına da değinen Guendouzi, şöyle devam etti:

"Taraftarların antrenmanlarımızı izlemeye gelmesi gerçekten çok çılgıncaydı. Antrenmanda binlerce kişinin gelmesi şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ama böyle bir şey görmemiştim. Her kulüpte bunu göremiyorsunuz. Bizler için çok güzeldi. Arkamızda olmalarını bilmek çok güzel bir şey. Taraftarlarla bu sezon çok güzel şeyler başaracağımızı düşünerek sezona başlayacağız. Bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor."

''ONUNLA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM''

Takımdaki tüm arkadaşlarıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu aktaran Guendouzi, "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler beraber yaşıyoruz, her gün beraberiz. Bu takım ruhu çok önemli. Zor zamanlarda takım arkadaşınızın yanında olduğunu bilmek önemli. Ne zaman arkadaşlarımın ihtiyacı olursa ben orada olacağım. Hocamız yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında bilgi sahibiydim. Hep iyi şeyler duydum. Onunla çalışmaktan mutluyum. Güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Savunmada ve atakta nasıl bir takım istiyor bunu anlamamız gerekiyor. Oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

''20'DEN FAZLA GOL ATACAĞINA İNANIYORUM''

Vedat Muric'in çok önemli bir takviye olduğunu da dile getiren Guendouzi, "Vedat Muric'in ne kadar iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter olduğunu biliyorum. Kazanma mantalitesine sahip oyuncuları severim. Onun takıma yardımcı olacağına ve 20'den fazla gol atacağına inanıyorum. Takım için önemli bir oyuncu olacak. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. Varlığı takımımıza yardımcı olacak." şeklinde görüş belirtti.

''BASKI YAPMAMIZI VE HIZLI OYNAMAMIZI İSTİYOR''

Her zaman kazanmak isteyen bir oyuncu olduğunu anlatan Fransız oyuncu, "Ben kulüp ve taraftar için elimden geleni yaparım. Bu anlamda bu sezon daha da iyi olacağım diyebilirim. Tüm hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. En önemli şey bu sezon hedeflerimize ulaşabilmek. Hocamızla tanışalı 1 hafta oldu. Onu daha iyi anlamamız gerekiyor. Bunu biraz anladım ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Kendisi talepkar bir teknik direktör. Önde baskı yapmamızı ve hızlı oynamamızı istiyor. Ben de bunu çok seviyorum çünkü bende böyle bir oyuncuyum. Yeni bir felsefe ve takım ruhu kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAĞIZ''

Transferler gerçekleşmezse bile Şampiyonlar Ligi'ndeki Gornik Zabrze maçında favori olduklarını aktaran Guendouzi, şunları kaydetti: "O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde katılmak kolay olmayacak. Zor olacak çünkü 6 maç oynamamız gerekiyor. Umuyorum tekrardan orada olacağız, bunu umuyorum. Her zaman orada mücadele etmek güzel bir şeydir. Elimizdeki mevcut kadroya güveniyorum. Yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız."

AZİZ YILDIRIM İTİRAFI

27 yaşındaki oyuncu, başkan Aziz Yıldırım'la ilgili de "Kendisiyle henüz bireysel konuşma yapma fırsatım olmadı ama geçmişte iyi şeyler başardığını duymuştum. Kazanma mantalitesine sahip bir insan. Takımın arkasında olduğunu ve takıma her zaman yardımcı olacağını bizlere söyledi." şeklinde konuştu.