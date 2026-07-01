Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi - Son Dakika
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Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye\'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi
01.07.2026 11:31
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Ülkemizde de eczane ve kozmetik mağazalarında en çok tercih edilen markalardan biri olan CeraVe, sivilce tedavisi için üretilen popüler ürünlerinin kanserojen benzen gazı yaydığı iddiasıyla ABD'de altı farklı toplu davayla karşı karşıya kaldı.

Fransız kozmetik devi L'Oréal'in bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan CeraVe markası, ciddi yasal sorunlarla mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketiciler, markanın sivilce (akne) ürünlerinin kendilerini kansere yol açtığı bilinen zehirli "benzen" maddesine maruz bıraktığı gerekçesiyle art arda davalar açtı.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA 'BENZOİL PEROKSİT' VAR

Tüketici isyanının merkezinde, sivilce tedavilerinde sıklıkla kullanılan ve bu ürünlerin ana bileşeni olan "benzoil peroksit" maddesi bulunuyor. İddialara göre bu kimyasal bileşen, belirli sıcaklıklara maruz kaldığında yapısal bir değişime uğrayarak kanserojen bir gaz olan benzene dönüşme riski taşıyor.

Süreci tetikleyen gelişme ise Valisure isimli bağımsız bir test laboratuvarının Mart 2024'te yayımladığı rapor oldu. Laboratuvarın araştırması, benzoil peroksit içeren sivilce ürünlerinin sadece sıcak ortamlarda değil, normal insan vücudu ısısında bile yüksek miktarda benzen üretebileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, CeraVe'nin yüzde 4 ve yüzde 10 oranında benzoil peroksit barındıran Akne Köpüren Krem Temizleyicisi ile Akne Köpüren Krem Yıkama Jeli ürünlerinde, 37 ile 70 derece arasındaki sıcaklıklarda zehirli maddenin net bir şekilde oluştuğunu tespit etti.

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

HUKUKİ SÜREÇ NEW YORK'A TAŞINDI

Sağlıklarını doğrudan tehdit eden bu potansiyel riskler hakkında markalar tarafından uyarılmadıklarını belirten tüketicilerin başlattığı hukuki süreç hızla yayıldı. Mart 2024'te başlayan dalga; Hawaii, Louisiana, Missouri, Illinois ve New York eyaletlerinden gelen yeni şikayetlerle altı farklı toplu davaya dönüştü.

Davacı tarafın tüm dosyaların Hawaii'de birleştirilmesi talebi federal mahkeme tarafından Şubat 2025'te reddedilirken, alınan yeni bir kararla altı davanın tamamı Mayıs 2025'te detaylı inceleme için New York Güney Bölgesi Mahkemesi'ne devredildi.

KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR BULUNMUYOR

Haziran 2026 itibarıyla mahkemeden çıkmış kesinleşmiş bir karar henüz bulunmuyor. Sosyal medya platformlarında dev kozmetik markalarına karşı büyük bir güven krizi yaşanırken, tüketiciler ürün içeriklerinde şeffaflık talep etmeye devam ediyor. Hukuk uzmanları ise iddiaların mahkeme salonlarında incelendiğini hatırlatarak, sürecin henüz CeraVe veya L'Oréal için kesinleşmiş bir yasal suçluluk anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Akne Vulgaris, Sivilce, Türkiye, Eczane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi - Son Dakika

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