Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı - Son Dakika
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Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

08.07.2026 16:13
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği bakışlar ve gülümsemesi dikkat çekti. Liderlerin aile fotoğrafı çekimi öncesinde objektiflere yansıyan samimi anlar ilgi çekerken, Erdoğan ile Meloni zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili bir görüşme de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde liderler arasındaki diplomatik temaslar kadar objektiflere yansıyan anlar da dikkat çekti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Erdoğan'a baktığı anlar, zirvenin en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

FOTOĞRAF KARESİNDE DİKKAT ÇEKEN AN

Liderlerin aile fotoğrafı çekimi öncesinde kaydedilen görüntülerde, Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru dönerek gülümsediği ve bakışlarını Erdoğan'a yönelttiği görüldü. Aynı karelerde Erdoğan'ın da Meloni'ye dönerek karşılık verdiği anlar objektiflere yansıdı. Fotoğraflar, protokol alanındaki samimi atmosferi gözler önüne serdi.

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bir araya geldi. Görüşme, liderlerin zirve kapsamındaki ikili temasları arasında yer aldı.

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Meloni'nin uluslararası zirvelerde liderlerle kurduğu iletişim ve kameralara yansıyan mimikleri daha önce de birçok kez gündem olmuştu. Ankara'daki zirvede Erdoğan'a yönelttiği bakışlar ve iki lider arasındaki kısa diyalog da fotoğraf karelerine yansıyan dikkat çekici anlar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni, Türkiye, İtalya, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Maloni ablam adamın hasından anlıyor 3 2 Yanıtla
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    Dünya meloniye hasta meloni reisin reisliğine hasta 0 1 Yanıtla
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