Beşiktaş'ta 1758 Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta 1758 Altın Dolandırıcılığı

Beşiktaş\'ta 1758 Altın Dolandırıcılığı
01.07.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dinçer K., polis olduğunu söyleyen dolandırıcılara altınlarını teslim etti, şüpheliler yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta yaşayan Dinçer K.'yı (83) telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak kiralık kasada bulunan 1758 Cumhuriyet altınını alan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Kendisinden cumhuriyet altını dolu çantayı alan şüpheliyi teşhis eden Dinçer K. "Eşimle birlikte yıllardır biriktirdiğimiz her şeyi çaldılar. Adeta beni hipnotize etmişlerdi. Kiralık kasadan altınları aldım ve sokakta beni bekleyen kişiye kendi ellerimle teslim ettim" dedi.

Beşiktaş'ta 16 Nisan'da 83 yaşındaki Dinçer K. dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu söyleyen ve bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilere inanarak 1758 Cumhuriyet altınını, dolandırıcılara teslim etti.

TÜM KAMERALAR İNCELENDİ 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda polis şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarını ve paranın teslim edildiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Polis baskınında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğünde başlandı.

NASIL DOLANDIRILDIĞI ANLATTI

Telefon dolandırıcılarına 1758 Cumhuriyet Altını teslim eden Dinçer K., şüphelileri teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde kendisinden altın dolu çantayı teslim alan kişiyi teşhis eden Dinçer K. "Son 10 yıl içinde, yılda 10-15 kez dolandırıcılık için aranıyordum. Ben bunları anlayıp hep reddetmiştim. Onlara itibar etmemiştim. Ancak bu defa arayan kişiye inandım. Bana banka hesaplarımın kara para aklama işinde kullanıldığını, kendilerine yardım etmemi istediler. Ben ülkemi seven biriyim. Onlara yardım etmeyi kabul ettim" dedi.

"BENİ 50 KEZ ARADILAR"

Şüphelilerin kendisini yaklaşık 50 kez aradığını söyleyen Dinçer K. "Onların telkinleri doğrultusunda bankaya giderek kiralık kasada bulunan altınları bir çantaya koyarak yanıma aldım. Bana Etiler Metrosunun yakınlarında bir sokağa gitmemi istediler. Söyleneni yaptım. Sonra yanıma biri geldi. Telefonla konuşarak 'Amirim şahısla birlikteyim, altınları alayım mı' diye sordu. Karşısından olumlu yanıt alınca, göğsünün ön tarafında bulunan çantayı açtı. Ben de altınları onun içine koydum. Hızla oradan uzaklaştı. Başında bir bere vardı ve yüzünü gizleyeme çalışıyordu." dedi.

'35 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ'

Mağdur Dinçer K., eşiyle birlikte bankalarda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptığını ve kazancının iyi olduğunu belirterek "Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Eşimle birlikte 35 yıldır biriktirdiğimiz birikimlerdi. Hepsini çaldılar. Polislere şüphelileri yakaladıkları için teşekkür ediyorum. Herkesi daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" diye konuştu.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan Dolandırıcılık Büro Amirliğinde tutulan Mehmet U. (27), Hasan T. (32), İsmail A. (56) Fethi K. (35) ve Selahhatin A. (39) için savcılıktan ek gözetim izni alındığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Beşiktaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 1758 Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Karaman’da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu Karaman'da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İtalya’da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10’a yükseldi İtalya'da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Bafra’da trafik kazası: 2 ölü Bafra'da trafik kazası: 2 ölü
İBB davasında 59. gün Murat Ongun’dan “Frankenstein“ benzetmesi İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan "Frankenstein" benzetmesi
Lastiği patlayan araç takla attı 3 kişi feci şekilde can verdi Lastiği patlayan araç takla attı! 3 kişi feci şekilde can verdi
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi

10:05
Vahim iddia Üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış: İnancım gereği yaptım, emrimdir tebrik edin
Vahim iddia! Üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış: İnancım gereği yaptım, emrimdir; tebrik edin
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
08:42
Mezuniyet töreninde skandal Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
07:04
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 10:26:50. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 1758 Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.