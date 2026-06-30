Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık: İndirim talebim yok - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık: İndirim talebim yok

30.06.2026 17:23  Güncelleme: 17:24
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Küçükcekmece’de, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek, cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayeti davasının 3'üncü duruşmasında savunma yapan sanık Koç, "Cezam neyse onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok. Bir gün Ayşe’nin telefonunda okuduğum mesaj sonrası 4-5 kere suratına, 1 kere de omzuna vurdum. Daha sonra telefonu elinden aldım ve suratına sert şekilde vurdum, bir kere daha vuracaktım ama kaşı kanamaya başladığı için yapmadım" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanması sürüyor.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemil Koç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Esra Tokyaz, anne Halime Tokyaz, 9 tutuklu sanık ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık: İndirim talebim yok

“BU DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) avukatlarından Sinem Ermiş," Bu dava, yalnızca Ayşe Tokyaz’ın davası değildir, kadınların yaşam hakkına ilişkin bir adalet sınavıdır. Kadınlar; tehdit edilerek, baskı altına alınarak, özgürlükleri gasp edilerek susturulamaz. Kadın ve Demokrasi Vakfı olarak, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Failin ve bu suça iştirak eden herkesin, hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesini talep ediyoruz" dedi.

“BENİM DİĞER YARIM GİTTİ”

Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz ise, "Hangi acılı aileye sorarsanız aynı şeyleri söylerler çünkü sadece Ayşe gitmedi. Evimizde birçok şey gitti. Benim diğer yarım gitti. Evimizde sadece bir bardağın ve tabağın eksildiğini düşünmeyin. Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama biraz rahatlayacağız. Herkesin desteğini ve yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık: İndirim talebim yok

“MAHKEMEDEN BİR İNDİRİM TALEBİM YOK”

Savunmasında mahkemeden ceza indirimi talep etmediğini belirten sanık Cemil Koç, “Cezam neyse onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok. Biz, olay günü Ayşe ile hiç kavga etmedik. Benim, dosyada yargılanan polisleri işin içine çekmek gibi bir niyetim yok. Bir gün Ayşe’nin telefonunda okuduğum mesaj sonrası Ayşe'nin 4-5 kere suratına, 1 kere de omzuna vurdum. Daha sonra telefonu elinden aldım ve telefonla suratına sert şekilde vurdum bir kere daha vuracaktım ama kaşı kanamaya başladığı için yapmadım." dedi.

Duruşma savcısı sanık Koç'a "“Sen Ayşe’ye vurduğunda Esra neredeydi, kavga seslerini duymadı mı" şeklinde soru yöneltti. Koç ise, "Esra evde odada uyuyordu, bunların hiçbirini duymadı" dedi.

“ARACA BİNDİKLERİNDE PİS BİR KOKU GELDİ”

Mahkemede tanık olarak dinlenen İsmail D., "O gün sabah otogara yolcu bıraktım geri dönerken biri uzun biri kısa olmak üzere iki kişiyi yolcu olarak aldım. Binerken pis bir koku geldi, uyuşturucu aldıkları belliydi. Bana bu taksileri çeviriyorlar mı diye de soru sordular, ben de genelde çevirmiyorlar dedim" dedi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık: İndirim talebim yok

“KARAKOLDA VERDİĞİM İFADEYİ BANA TELEFONDA OKUDU, BENİ TEHDİT ETTİ”

Tanık Armağan K. ise, "2022 yılında Cemil Koç yüzünden adımı değiştirmek zorunda kaldım. Cemil ile bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştım. Bir süre görüştüm ama sonrasında beni darp etti. Çok fazla yasaklı madde kullanıyordu. Ben de karakolda hakkında ifade verdim. Daha sonra Cemil Koç, karakolda verdiğim ifadeyi bana telefonda okudu. Şikayetimden vazgeçmemi söyledi" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanık savunmalarının alınması ile 2 Temmuz Perşembe günü görülmeye devam edecek

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık: İndirim talebim yok - Son Dakika

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