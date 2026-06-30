Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonunda 71 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Gürlek, darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığın altında üreterek hem devleti zarara uğrattığı hem de vatandaşları dolandırdığı değerlendirilen yapılara karşı harekete geçildiğini belirtti.
"Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda sahte altın üretimi ve pazarlaması yaptığı öne sürülen kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.
Akın Gürlek, vatandaşların alın teriyle biriktirdiği tasarrufların sahtecilik ve dolandırıcılıkla hedef alınmasına izin vermeyeceklerini belirterek, kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşların güvenini korumakta kararlı olduklarını ifade etti.
Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik güvenliği ve toplumsal huzuru hedef alan organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
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