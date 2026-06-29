Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti - Son Dakika
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Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti

Çekya\'da teknik direktör Koubek istifa etti
29.06.2026 22:31
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Çekya'da teknik direktör Miroslav Koubek, görevini bıraktı.

FIFA 2026  Dünya Kupası'na erken veda eden Çekya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Miroslav Koubek görevinden ayrıldı. Turnuvadaki başarısız sonuçların ardından deneyimli teknik adam, Çekya Futbol Federasyonu'na istifasını sundu.

''BİRLİKTELİĞİMİZİ SONLANDIRDIK''

Ayrılık kararını duyuran Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, sürecin karşılıklı mutabakatla neticelendiğini belirtti. Trunda yaptığı açıklamada, "Bugün, Koubek ile anlaşarak birlikteliğimizi sonlandırdık. Teknik adam, bugün yapılan kişisel toplantıda kendi pozisyonunu sundu ve karşılığında, açık ve dürüst bir tartışma sonrasında teklifini kabul ettim." şeklinde konuştu.

ÇEKYA'NIN PERFORMANSI

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda mücadele eden Çekya, turnuvada beklenen performansı sergileyemedi. Güney Kore ve Meksika karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan ekip, Güney Afrika ile de berabere kalarak grubu yalnızca 1 puanla son sırada tamamladı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. 

Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti - Son Dakika

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