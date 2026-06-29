Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız - Son Dakika
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Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız

29.06.2026 21:18
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'un golcü oyuncu Serhou Guirassy için indirime yanaşmaması üzerine, "40 milyon Euro'yu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Alexander Sörloth'a verelim" dedi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği giderek tırmanıyor. 

DORTMUND, GUIRASSY İÇİN GERİ ADIM ATMIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin hücum hattı için belirlediği öncelikli hedeflerin başında Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy geliyor ancak Alman kulübünün 30 yaşındaki golcü futbolcu için kapıyı 40 milyon Euro'dan açması ve bu fiyatta geri adım atmaması transfer sürecini çıkmaza soktu.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız

''BU PARAYI VERECEKSEK SORLOTH'A VERELİM''

Alman ekibinin 40 milyon Euro konusundaki katı tutumuna tepki gösteren Aziz Yıldırım, kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede çarpıcı bir duruş sergiledi. Yıldırım'ın, "40 milyon Euro'yu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Alexander Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız

Alexander Sörloth, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Dortmund, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kaan Ayhan Kaan Ayhan:
    paran yoksa verelim aziz dede. 0 0 Yanıtla
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