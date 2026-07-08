11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı

Florida'da babasıyla balık tutan 11 yaşındaki Brodie Terry, balığı yeniden suya bırakmak istediği sırada timsahın saldırısına uğradı. Babasının canı pahasına verdiği mücadele sayesinde hayatta kalan küçük çocuk, sağ elini kaybetti.

Pensilvanya'dan babasıyla birlikte geleneksel balık avı tatili için Florida'ya giden 11 yaşındaki Brodie Terry, yaşadığı korkunç timsah saldırısının ardından tedavi sürecine devam ediyor. Olay, 27 Haziran'da Florida'nın Umatilla kentindeki balık kampında meydana geldi.

BALIĞI SUYA BIRAKIRKEN SALDIRDI

Ailenin sözcüsü Andrew Wright'ın aktardığına göre Brodie, oltasıyla yakaladığı balığı yeniden suya bırakmak için eğildiği sırada yaklaşık 2,6 metre (8 fit 7 inç) uzunluğundaki timsah aniden suyun altından çıkarak çocuğun koluna saldırdı. Wright, "Timsah bir anda ortaya çıktı. Hiç kimse onu görmedi." ifadelerini kullandı.

BABA TİMSAHIN ÜZERİNE ATLADI

Oğlunun çığlıklarını duyan baba, hiç düşünmeden iskeleden atlayarak timsahın üzerine çıktı ve çenesini açmaya çalıştı. Ancak timsah, avını parçalamak için kullandığı "ölüm dönüşü" (death roll) hareketini yaptı. Bu sırada Brodie'nin kolundaki birçok kemik kırıldı ve sağ eli ağır şekilde zarar gördü.

Andrew Wright, "Dürüst olmak gerekirse Brodie'nin hayatını babası kurtardı. Timsah onu iskeleden suya çekemedi. Eğer çekebilseydi sonuç çok daha ağır olabilirdi." dedi.

DOKTORLAR ELİNİ KURTARAMADI

Hastaneye kaldırılan Brodie art arda ameliyatlara alındı. Doktorlar elini kurtarmak için yoğun çaba gösterse de yaralanmanın şiddeti nedeniyle sağ eli bilekten ampute edildi. Tedavisi tamamlanan küçük çocuk taburcu edilerek ailesiyle birlikte Pensilvanya'daki evine döndü.

TİMSAH ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), saldırının ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2,6 metrelik timsahın yakalanarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yetkililer, timsah saldırılarının nadir görüldüğünü ancak vatandaşların su kenarlarında dikkatli olmaları, yabani hayvanlara yaklaşmamaları ve yalnızca güvenli alanlarda yüzmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

SPORA VE BALIKÇILIĞA DÖNMEK İSTİYOR

Ailesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında Brodie'nin en büyük tutkularının balıkçılık, beyzbol ve Amerikan futbolu olduğu belirtilirken, küçük çocuğun yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tuttuğu ifade edildi. Ailesi ise uzun rehabilitasyon süreci boyunca hem fiziksel hem de psikolojik destek alacağını açıkladı.