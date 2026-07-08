11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı

11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı
08.07.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'da babasıyla çıktığı geleneksel balık avı gezisi, 11 yaşındaki Brodie Terry için kabusa dönüştü. Yakaladığı balığı yeniden suya bırakmak istediği sırada timsahın saldırısına uğrayan küçük çocuk, babasının canı pahasına verdiği mücadele sayesinde hayatta kaldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Brodie'nin sağ eli kurtarılamadı.

Florida'da babasıyla balık tutan 11 yaşındaki Brodie Terry, balığı yeniden suya bırakmak istediği sırada timsahın saldırısına uğradı. Babasının canı pahasına verdiği mücadele sayesinde hayatta kalan küçük çocuk, sağ elini kaybetti.

Pensilvanya'dan babasıyla birlikte geleneksel balık avı tatili için Florida'ya giden 11 yaşındaki Brodie Terry, yaşadığı korkunç timsah saldırısının ardından tedavi sürecine devam ediyor. Olay, 27 Haziran'da Florida'nın Umatilla kentindeki balık kampında meydana geldi.

11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı

BALIĞI SUYA BIRAKIRKEN SALDIRDI

Ailenin sözcüsü Andrew Wright'ın aktardığına göre Brodie, oltasıyla yakaladığı balığı yeniden suya bırakmak için eğildiği sırada yaklaşık 2,6 metre (8 fit 7 inç) uzunluğundaki timsah aniden suyun altından çıkarak çocuğun koluna saldırdı. Wright, "Timsah bir anda ortaya çıktı. Hiç kimse onu görmedi." ifadelerini kullandı.

BABA TİMSAHIN ÜZERİNE ATLADI

Oğlunun çığlıklarını duyan baba, hiç düşünmeden iskeleden atlayarak timsahın üzerine çıktı ve çenesini açmaya çalıştı. Ancak timsah, avını parçalamak için kullandığı "ölüm dönüşü" (death roll) hareketini yaptı. Bu sırada Brodie'nin kolundaki birçok kemik kırıldı ve sağ eli ağır şekilde zarar gördü.

Andrew Wright, "Dürüst olmak gerekirse Brodie'nin hayatını babası kurtardı. Timsah onu iskeleden suya çekemedi. Eğer çekebilseydi sonuç çok daha ağır olabilirdi." dedi.

DOKTORLAR ELİNİ KURTARAMADI

Hastaneye kaldırılan Brodie art arda ameliyatlara alındı. Doktorlar elini kurtarmak için yoğun çaba gösterse de yaralanmanın şiddeti nedeniyle sağ eli bilekten ampute edildi. Tedavisi tamamlanan küçük çocuk taburcu edilerek ailesiyle birlikte Pensilvanya'daki evine döndü.

11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı

TİMSAH ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), saldırının ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2,6 metrelik timsahın yakalanarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yetkililer, timsah saldırılarının nadir görüldüğünü ancak vatandaşların su kenarlarında dikkatli olmaları, yabani hayvanlara yaklaşmamaları ve yalnızca güvenli alanlarda yüzmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

SPORA VE BALIKÇILIĞA DÖNMEK İSTİYOR

Ailesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında Brodie'nin en büyük tutkularının balıkçılık, beyzbol ve Amerikan futbolu olduğu belirtilirken, küçük çocuğun yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tuttuğu ifade edildi. Ailesi ise uzun rehabilitasyon süreci boyunca hem fiziksel hem de psikolojik destek alacağını açıkladı.

Saldırı, Florida, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Florida 11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Tamam bu bir haber ona asla sözüm yok.. Ama Taa amerikada ki bi haber ayrıca zaten dünya da hergün böyle bir şeyler oluyor.. bu sitenin yaptıgı ülkemizdeki gerçek haberleri,halkın mutlaka bilemsi gereken haberleri değil bilinmemesi, farkedilmemesi gereken Gerçek Haberlerin üzerini örtmek için ornellanın cocuklarının hazırladıgı haber sitesi 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
Kuşadası’nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada Kuşadası'nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada
CHP İl Başkanlığı’nda İmamoğlu gerginliği Polis binaya girdi CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi
İran’dan Trump’a suikast hazırlığı İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı

23:58
86’da oyuna girdi, 89’da attı İspanya yarı finalde
86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
22:45
Emre Belözoğlu’ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
Emre Belözoğlu'ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:59
Arnavutköy’de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:52
Dünya Kupası’nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
21:42
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
21:01
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
20:35
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia’dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 00:30:51. #7.12#
SON DAKİKA: 11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.