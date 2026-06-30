Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi - Son Dakika
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Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

30.06.2026 09:01
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Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi, peş peşe yaşanan skandallarla gündemden düşmüyor. Son olarak hastane müdürünün bir personeli darbetmesiyle sarsılan kurum, bu kez de mesai saatleri içinde bir güvenlik görevlisinin bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görüntülerle kamuoyunda büyük infial yarattı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan devlet hastanesinden kamuoyuna yansıyan son görüntüler şaşkınlık yarattı. Hastanede, bir çalışanın karıştığı uygunsuz anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN SKANDAL HAREKET

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde görevli olduğu belirtilen bir güvenlik personelinin mesai saatleri içerisinde sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti. Bekleme alanında bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görülen görevlinin bu uygunsuz hallerine, o sırada sırasını bekleyen hastalar da şahit oldu.

Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

DAHA ÖNCE DE 'DAYAK' SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin adının bu tür olaylarla anılması ise ilk değil. Söz konusu hastane, aynı gün idari kadrodaki bir şiddet olayıyla da ulusal basının gündemine oturdu.

Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Tarık Yücetürk'ün, kurumda çalışan bir personeli darbettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İKİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesinde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivrihisar Devlet Hastanesinde meydana gelen ve güvenlik kameralarınca kaydedilen her iki olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olaylara ilişkin müdürlükçe idari soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, "Süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Gündem Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fatih kaya fatih kaya:
    Ne olmuş yani. Devletin mesaisi her yerde 8 başlıyor hastanede 9 da başlıyor. Adam evde zaman bulamamis erken gelmiş hastaneye sevişmiş. Mesai saati dışında birşey olmaz. 0 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Kamera görüntülerinden hiç bir şey anlaşılmıyor ama şöyle de bir gerçek var; kamera görüntülerinin kaydını telefonla alıp bunu yaymak bir suçtur. Yayınlamak suç mu onu bilmiyorum. 0 2 Yanıtla
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