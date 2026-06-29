İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı Yasin Yellice ifade verdi - Son Dakika
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İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı Yasin Yellice ifade verdi

29.06.2026 16:15
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Başkan Muhittin Böcek’in özel kalemi Yasin Yellice, çarpıcı iddialarda bulundu. Yellice; yerel seçimler öncesi Manisa ziyaretinde Böcek'in sırt çantasının Euro ile dolu olduğunu gördüğünü iddia ederken, adaylık sürecinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından Böcek'in kendisine "Adaylığımla ilgili problem kalmadı" diyerek adaylığını garantilediğini öne sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na adaylık için "havala" yöntemiyle 5 milyon euro ödediğine dair verdiği ifadeler sonrası Böcek ve İmamoğlu'nun iki görüşmesinde de yanlarında olan tutuklu özel kalem Yasin Yellice ifade verdi. Yellice, 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu.

Yellice, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’ya gidildiğini, Böcek’in seyahatlerde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantasının Euro cinsinden dövizle dolu olduğunu gördüğünü anlattı. Yellice ayrıca, Böcek’in adaylığı açıklanmadan önce 30 Kasım 2023 ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile biri yaklaşık 45 dakika, diğeri yaklaşık 1 saat süren iki baş başa görüşme yaptığını belirterek, ilk görüşmenin ardından Böcek’in kendisine “Adaylığımla ilgili sorun olmayacak”, ikinci görüşmenin ardından ise “Oğlum herhangi bir problem kalmadı” dediğini ifade etti.

O ÇANTANIN EUROYLA DOLU OLDUĞUNU GÖRDÜM

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in mobil özel kalemi Yasin Yellice’nin bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifade dosyaya girdi. Yellice, 2024 yerel seçimlerinde Böcek’in adaylığı henüz açıklanmadan önce yapılan Manisa ziyaretine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar anlattı.

Yellice’nin ifadesine göre, 15 Ocak 2024 tarihinde Muhittin Böcek’in makam aracıyla Manisa’ya hareket edildi. Araçta Muhittin Böcek, Yasin Yellice ve makam şoförü Aydın Günaydın vardı. Artçı araçta ise koruma şoförü Özer Uygun, koruma polisi Duran Kucuzu, baş danışman Cem Oğuz ve fotoğrafçı Serdar Yavuz bulunuyordu.

Yellice, Böcek’in hastalığından bu yana ilaçlarını kendisinin takip ettiğini belirterek, o sabah ilaç vermek için Böcek’in seyahatlerde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantasını açtığını söyledi. Yellice, çantanın içinde Euro cinsinden döviz gördüğünü, miktarı tam olarak bilmediğini ancak çantanın dolu olduğunu ifade etti.

950 BİN EURO DETAYI

Yasin Yellice, ifadesinde çantadaki parayı sadece ilaç takibi nedeniyle gördüğünü belirtti. Paraların çanta içerisinde olduğunu söyleyen Yellice, bu nedenle başka kimsenin parayı görme ihtimalinin bulunmadığını, toplantıda yer alan Cem Oğuz’un da bunu görmesinin imkânsız olduğunu kaydetti. Bu beyan, Muhittin Böcek’in daha önceki ifadesinde Manisa’ya götürdüğünü belirttiği 950 bin Euro iddiasıyla birlikte dosyanın en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.

FERDİ ZEYREK’İN OFİSİNE KRİTİK ZİYARET

Yellice’nin anlatımına göre, Manisa yolculuğu sırasında merhum Ferdi Zeyrek, Muhittin Böcek’in bulunacağı ofisin konumunu gönderdi. Böcek de bu konumu Yellice’nin telefonuna iletti. Heyet, gelen konuma göre Ferdi Zeyrek’e ait mimarlık ofisine gitti. Yellice, ofise vardıklarında Ferdi Zeyrek’in kendilerini karşıladığını, ardından Ferdi Zeyrek ve Muhittin Böcek’in birlikte toplantı salonuna geçtiğini söyledi.

Bir süre sonra baş danışmanın da toplantıya katıldığını aktaran Yellice, toplantının ardından heyet hâlinde yemek yenildiğini ve aynı gün akşam üzeri Antalya’ya dönüldüğünü ifade etti.

İMAMOĞLU İLE İSTANBUL’DA İLK GÖRÜŞME: RÖNESANS POLAT OTEL

Yasin Yellice, ifadesinde Muhittin Böcek’in İstanbul ziyaretlerine ilişkin de ayrıntılı bilgi verdi. Yellice, 2024 yerel seçimleri kapsamında Böcek’in adaylığı henüz açıklanmadan önce, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittiğinin duyulduğunu anlattı.

Bunun üzerine Muhittin Böcek ile birlikte, hatırladığı kadarıyla 30 Kasım 2023 tarihinde uçakla İstanbul’a gittiklerini söyledi. İstanbul’da Rönesans Polat Otel’de Muhittin Böcek ile Ekrem İmamoğlu’nun baş başa yaklaşık 45 dakika görüştüğünü belirten Yellice, görüşmenin içeriğinin belediye başkanlığı adaylığına ilişkin olduğunu bildiğini, çünkü Böcek’in bunu kendisiyle paylaştığını ifade etti.

MUHİTTİN BÖCEK: “ADAYLIĞIMLA İLGİLİ SORUN OLMAYACAK”

Yellice, ilk İstanbul görüşmesinden sonra dikkat çeken bir ayrıntı daha anlattı. Görüşmenin ardından Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu’nun otelin terasında fotoğraflarını çektiğini belirten Yellice, otelden çıktıktan sonra Böcek’in kendisine adaylığıyla ilgili bir sorun olmayacağını ve meseleyi halledeceğini söylediğini aktardı. Bu ifade, görüşmenin adaylık süreci bakımından kritik bir temas olduğu değerlendirmelerini güçlendirdi.

ADAYLIĞINDA PROBLEM KALMADI!

Yellice’nin ifadesine göre, ilk görüşmeden yaklaşık 2 hafta sonra, 17 Aralık 2023 tarihinde yeniden İstanbul’a gidildi. Yellice, bu kez Ekrem İmamoğlu’nun seçim ofisi olarak kullandığını hatırladığı bir binaya gittiklerini söyledi. Burada Muhittin Böcek ile Ekrem İmamoğlu’nun yine baş başa yaklaşık 1 saat görüştüğünü ifade eden Yellice, görüşmenin içeriğini tam olarak bilmediğini ancak adaylık görüşmesi için gidildiğinden, konunun adaylık olduğunu anladığını belirtti. Yasin Yellice’nin ifadesindeki en dikkat çekici cümlelerden biri de ikinci İstanbul görüşmesinden sonra yaşandı. Yellice, görüşmeden çıkan Muhittin Böcek’in kendisine, “Oğlum herhangi bir problem kalmadı” dediğini beyan etti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yasin Yellice’nin bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifade, Muhittin Böcek’in daha önceki beyanlarında yer alan Manisa ziyareti, çanta içinde taşındığı ileri sürülen para ve İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmelere ilişkin dosyadaki önemli tanık anlatımlarından biri oldu. Yellice; Manisa ziyaretinde çantada Euro cinsinden döviz gördüğünü, İstanbul’da ise Böcek’in Ekrem İmamoğlu ile iki ayrı baş başa görüşme yaptığını ve bu görüşmelerin adaylık süreciyle bağlantılı olduğunu anlattı. Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Manisa, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı Yasin Yellice ifade verdi - Son Dakika

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