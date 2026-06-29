Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan Çakır\'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
29.06.2026 16:27
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Uğurcan Çakır'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde kalarak ailesiyle birlikte tatil yaptığı iddia edilmiş ve milli oyuncu tepki almıştı. Uğurcan Çakır'ın Türkiye'ye döndüğü ve sosyal medyada paylaşılan tatil fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından başarılı kaleci Uğurcan Çakır hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

AMERİKA'DA TATİL YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Deneyimli eldivenin, turnuva sonrasında Türkiye’ye dönmeyip ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde tatil yaptığı öne sürülmüş ve futbolseverler tarafından birçok tepki almıştı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

FOTOĞRAF ESKİ ÇIKTI

Sosyal medyada hızla yayılan ve Uğurcan Çakır’ın Amerika’da tatilde olduğunu gösterdiği iddia edilen fotoğrafın aslında eski tarihli olduğu ortaya çıktı. Yıldız kalecinin, iddiaların aksine turnuva bitimiyle birlikte doğrudan Türkiye’ye döndüğü öğrenildi.

İşte o fotoğraf:

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Kupası Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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