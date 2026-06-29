Uğurcan Çakır\'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından başarılı kaleci Uğurcan Çakır hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

AMERİKA'DA TATİL YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Deneyimli eldivenin, turnuva sonrasında Türkiye’ye dönmeyip ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde tatil yaptığı öne sürülmüş ve futbolseverler tarafından birçok tepki almıştı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

FOTOĞRAF ESKİ ÇIKTI

Sosyal medyada hızla yayılan ve Uğurcan Çakır’ın Amerika’da tatilde olduğunu gösterdiği iddia edilen fotoğrafın aslında eski tarihli olduğu ortaya çıktı. Yıldız kalecinin, iddiaların aksine turnuva bitimiyle birlikte doğrudan Türkiye’ye döndüğü öğrenildi.

İşte o fotoğraf: