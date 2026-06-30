TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
30.06.2026 12:10
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TFF, kulüplerin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4'lük yeni yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

TFF, kulüplerin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4'lük yeni yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle: "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 5130387 5130387:
    ve böylece Türk futbolunun sonuna geldik artik futbolcu yetismiyecek 3 0 Yanıtla
  • fatih deniz fatih deniz:
    yapılan iş ne olursa olsun liyakat yoksa her şey hüsran … 2 0 Yanıtla
  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    ağlamayın kurallara uyun 0 0 Yanıtla
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