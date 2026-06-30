Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika
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Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
30.06.2026 13:03
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Kağıthane'de tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobil, test sürüşü sırasında kontrolden çıkarak bir cipe çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan tamirhane sahibine 174 bin 719 lira, aracı ehliyetsiz kişiye kullandırdığı belirlenen araç sahibine ise 40 bin lira para cezası kesildi. Lüks otomobil 30 gün süreyle trafikten men edilirken, kaza ve kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobil, test sürüşü sırasında kazaya karıştı. Tamirhane sahibi, çarptığı cipin devrilmesine neden olduktan sonra olay yerinden kaçtı. Sürücüye 174 bin 719 lira, araç sahibine ise 40 bin lira para cezası kesildi.

15 MİLYONLUK ARACI TAMİRHANEYE BIRAKTI

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Silivri'de galericilik yapan Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızasının giderilmesi için Gürsel Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye bıraktı.

<a class='keyword-sd' href='/test/' title='Test'>Test</a> sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

Arızanın giderilmesinin ardından tamirhanenin sahibi Erdal A. (41), otomobili test sürüşüne çıkardı.

GAZA BASINCA CİPE ÇARPTI

Test sürüşü sırasında iddiaya göre gaza fazla basan Erdal A., direksiyon hakimiyetini kaybederek Caner K. (38) yönetimindeki 34 MIH 046 plakalı cipe çarptı.

Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

Çarpmanın etkisiyle cip yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Caner K.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahalede bulundu.

Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

KAZADAN SONRA KAÇTI

Kazanın ardından lüks otomobil sürücüsü Erdal A., olay yerinden uzaklaştı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek aracı kısa sürede tespit etti. Lüks otomobil bir sokakta terk edilmiş halde bulunurken, aracı kullanan kişinin tamirhanenin sahibi Erdal A. olduğu belirlendi.

Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

174 BİN LİRADAN FAZLA CEZA

Yapılan incelemenin ardından Erdal A.'ya; sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilli aracı plakasız kullanmak, cam filmi bulundurmak ve yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak suçlarından toplam 174 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

Araç sahibi Bahadır G.'ye ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira para cezası kesildi. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

KAZA VE KAÇIŞ ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çarpışma anının ardından lüks otomobilin olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Bir süre sonra duran araçtan inen Erdal A. ile yanındaki kişinin yürüyerek tamirhaneye gittiği anlar da kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Otomobil, Güncel, Test, Son Dakika

Son Dakika Güncel Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika

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