Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Amedspor, transferde gaza basarak üçüncü yıldızını taraftarlarına duyurdu.
Amedspor, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen 29 yaşındaki Madagaskarlı orta saha oyuncusu Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Madagaskar Milli Takım Kaptanlığı görevini de yapan; sağ bek, ön libero pozisyonlarında görev alabilen Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rayan Raveloson’a hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.'' denildi.
Amedspor geride bıraktığımız günlerde Kosovalı kanat oyuncusu Ermal Krasniqi ve İskoç savunma oyuncusu David Bates ile de sözleşme imzalamıştı. Diyarbakır ekibinin, şu ana dek kadrosuna kattığı oyuncu sayısı 3'e yükseldi.
Son Dakika › Spor › Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?