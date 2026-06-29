Geyve\'de 806 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen "Anadolu Mirası" operasyonunda, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 806 adet tarihi eser ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele operasyonları kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden jandarma ekipleri, 26 Haziran tarihinde Geyve ilçesi İnciksuyu Mahallesi'nde belirlenen bir adrese "Anadolu Mirası" adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheli şahsın ikametinde detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; tarihi eser niteliği taşıyan 584 adet sikke, 177 adet değerli taş ve 45 adet obje olmak üzere toplamda 806 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere sevk edilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAKARYA