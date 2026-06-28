Irak'ta Yolsuzluk Operasyonu: 47 Gözaltı - Son Dakika
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Irak'ta Yolsuzluk Operasyonu: 47 Gözaltı

28.06.2026 21:24
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Irak'ta yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde 47 kişi gözaltına alındı, operasyon genişliyor.

Irak'ta aralarında milletvekilleri ve siyasetçilerin de bulunduğu kişilere yönelik yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 47'ye yükseldi.

Irak'ta yolsuzluk soruşturmaları kapsamında başlatılan geniş çaplı operasyonda gözaltı sayısı artıyor. Irak basını, operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısının 47'ye yükseldiğini bildirdi. Irak resmi haber ajansı INA, operasyonda gözaltına alınan siyasetçi ve üst düzey yetkililerin isimlerini açıkladı. Habere göre gözaltına alınanlar arasında Azim Koalisyonu Başkanı ve Milletvekili Musenna el-Samerrayi'nin yanı sıra milletvekilleri Ziyad el-Cenabi, Beha el-Nuri, Muhammed el-Kerbuli, Aliye Nesif, Muhammed Cemil el-Miyahi, Hasan el-Hafaci, Abdurrahman el-Luveyzi, Mudar el-Keravi, Hind el-Abbasi, Muhammed Ferman el-Cuburi, Büşra el-Kaysi ve eski milletvekili Muhammed el-Sayhud yer alıyor. Operasyonda ayrıca Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Maric ile İbrahim el-Sumeydi'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan Irak Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, kamu malına yönelik usulsüzlüklerle suçlanan kişiler hakkında çıkarılan yakalama kararlarının uygulanmasına başlandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, operasyonun yargı, yürütme ve yasama organlarıyla koordinasyon içerisinde yürütüldüğü belirtilerek, gözaltı işlemlerinin uzun süredir devam eden takip, inceleme ve denetim çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, operasyonun kamuoyunun desteği ile Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı'nın koordinasyonuyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Yeşil Bölge'ye giriş-çıkışlar kapatılmıştı

Başkent Bağdat'ta sabah saatlerinde başlayan operasyonda güvenlik güçleri, hükümet binaları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu ve yoğun güvenlik önlemleriyle korunan Yeşil Bölge'ye giriş ve çıkışları kapatırken, milletvekilleri, eski bakanlar, üst düzey bürokratlar ve iş insanlarının evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlemişti. Yerel kaynaklar, operasyonların ikinci aşamasında "birinci derece" olarak nitelendirilen daha üst düzey isimlerin de soruşturma kapsamına alınmasının beklendiğini öne sürüyor.

Mayıs ayında göreve başlayan Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak halkına hitap ettiği ilk konuşmasında ekonomik reform, yolsuzlukla mücadele ve kamu hizmetlerinde iyileştirme sözü vermişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta Yolsuzluk Operasyonu: 47 Gözaltı - Son Dakika

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