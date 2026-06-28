İzmir\'de 15 Yaşındaki Çocuk Kazada Serbest Bırakıldı

İzmir'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Kaza yapan çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, önceki gün Bornova ilçesi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği sorumluluk sahasında saat 20.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (15) idaresindeki 35 LD 576 plakalı otomobil, N.A. (48) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü N.A. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk babası N.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan ve 'suça sürüklenen çocuk' statüsünde adliyeye sevk edilen S.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karnelerini aldıktan sonra gezmeye çıkmışlar

S.T.'nin kullandığı otomobilde 3 çocuğun daha olduğu, karne gününde karnelerini aldıktan sonra gezmeye çıktıkları ileri sürüldü. - İZMİR