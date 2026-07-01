Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu

Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış\'a mı ait? Sessizliğini bozdu
01.07.2026 11:45  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite kadrolarına akrabalarını aldığı iddiasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Haberler.com'a konuştu. Kendisine atfedilen "İnancım gereği yaptım. Emrimdir; siz de şimdiden bu arkadaşlarımızı ziyaret edip tebrik edin" sözlerini yalanlayan Alkış, "Söz konusu paylaşım kesinlikle bana ait değil" ifadelerini kullandı. Rektör Alış ayrıca, iddialarda akrabaları olarak geçen isimlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Şırnak Üniversitesi'nde liyakat tartışmalarının merkezinde yer alan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

SKANDAL SÖZLER GÜNDEM YARATTI

Rektör Alkış, kendisine atfedilen metinde yer alan, "Bugüne kadar her mücadeleyi kazanmış Rektörünüz olarak üzülerek öğrendim ki; çok sevdiğim kız kardeşim Halime’min kızı, biricik yeğenim Gülizar Artuç'u İlahiyat Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi kadrosuna atamamdan; Amcaoğlum Emrullah Alkıç’ı Müftülükten üniversitemize naklen geçirerek Fakülte Sekreterliği görevine yükseltmemden ve ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirmemden; Sır küpüm ve yakın dostum Mesut Bayra ’ı MEB’de öğretmen iken üniversitemize geçirerek İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Müşaviri görevlerine atamamdan bazı haddini bilmez ahmaklar rahatsız olmuş. YÖK’teki ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki ağırlığımı ve etkimi kullanarak üniversitemize her sene çok sayıda kadro tahsisi yaptırdım. Başıbozukların hepsini YÖK Başkanımız ve Başkanvekilimiz ile görüşerek üniversiteden attım. Bugün Resmi Gazete'de ilan ettiğimiz kadrolara, Rektörüne sadakatte ve bağlılıkta kusur etmeyen kişileri atamaya karar verdim. Cübbelerini bizzat ben giydireceğim. Emrimdir; siz de şimdiden bu arkadaşlarımızı ziyaret edip tebrik edin" sözlerini kesin bir dille yalanladı.

"YÖK BU İDDİLARI TAKİPTE"

Abdurrahim Alkış, "Bunlar gerçek dışı haberler. Tamamı iftira. YÖK zaten bu iddiaları takipte. Yüzlerce yalan haber yapıldı. Arkadaşlar bunların hepsini topladılar. Yapılan incelemeler sonucunda bunların yalan olduğu defalarca ortaya çıktı" dedi.

Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu

"O SÖZLER BANA AİT DEĞİL"

Kendisine atfedilen skandal paylaşımı "Kesinlikle bana ait değil" diyerek yalanlayan rektör, "Bu görevde böyle bir açıklama yapmam mümkün mü? Paylaşılan yazıya ait görseller gerçek değil" ifadelerini kullandı.

"YEĞENİM BENDEN 3 DÖNEM ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ"

Metinde "akraba kadrosu" olarak adı geçen isimlere ilişkin sorumuza da yanıt veren Rektör Alkış, şu sözlere yer verdi:

"Gülizar Ertuç yeğenim, kendisi benden 3 dönem önce göreve başlamış. Üniversitede tanıdığım 5 isim var. Üçü benden önce, ikisi sonrasında göreve gelmiş. Bunlardan sadece biri akademik personel, diğerleri ise idari personel. Doktoraları bitmiş, kurumlar arası geçişle göreve gelmişler."

"ÜNİVERSİTEDE YALAN HABERLERİ YAYANLAR VAR"

Söz konusu isimlerin atanmasında herhangi bir aracılık yapmadığını vurgulayan Abdurrahim Alkış, "Bu ülkede kurumlar var, hukuk var. Bunlar gözden kaçar mıydı? Bir tanesi gerçek olsa görevden alınırdım. Her şey sıkı kontrolden geçiliyor" ifadelerine yer verdi. Hakkında şu an bir soruşturma bulunmadığını belirten Alkış, gündemdeki iddialara ilişkin ise "Üniversitede yalan haberleri yayanlar var" çıkışında bulundu.

Rektör, Şırnak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Bir baba için en büyük acı Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti

11:36
Tamar Tanrıyar’dan ilk video geldi Erdoğan’dan randevu isteyecek
Tamar Tanrıyar'dan ilk video geldi! Erdoğan'dan randevu isteyecek
11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:57:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.