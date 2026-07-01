Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

01.07.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran vatandaş ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerin vatandaşa küfür ederek aracına vurduğu öne sürüldü. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, hakarete uğradığını belirten vatandaşın şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup ile onları uyaran vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahısların küfür ederek vatandaşa ait araca vurduğu öne sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre olay, Başakşehir'de gece saatlerinde meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinleyen bir grup, çevrede rahatsızlığa neden oldu.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, grubun yanına giderek müziğin sesini kısmalarını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

KÜFÜR EDİP ARACA VURDULAR

İddiaya göre uyarıya tepki gösteren gruptaki bazı kişiler, vatandaşa küfür ederek aracına vurdu. Çevrede kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışma ve grubun agresif tavırları dikkat çekiyor.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakarete uğradığını öne süren vatandaşın olayın ardından şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Cep Telefonu, Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı kabul etti
Murat Ongun dosyasında eş detayı 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları... Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
11:36
Tamar Tanrıyar’dan ilk video geldi Erdoğan’dan randevu isteyecek
Tamar Tanrıyar'dan ilk video geldi! Erdoğan'dan randevu isteyecek
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 13:30:05. #7.12#
SON DAKİKA: Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.