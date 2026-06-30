Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı Kabul Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı Kabul Etti

30.06.2026 16:17  Güncelleme: 16:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti.

Erdoğan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı Kabul Etti
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı Kabul Etti - Son Dakika

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