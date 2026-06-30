Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti.
Erdoğan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.