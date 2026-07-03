Çumra'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Çumra'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çumra\'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
03.07.2026 13:39
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Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, İçeriçumra - Çumra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. (26) idaresindeki 33 ABY 478 plakalı tır ile 42 AGA 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Alparslan A. (29) ile Mustafa B. (29) olay yerinde hayatını kaybederken, M.E.C. (27) ve A.E.C. (27) yaralandı.

 Çumra'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü F.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Çumra, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çumra'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çumra'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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