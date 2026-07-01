Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanırken ödeyeceği ücret tarifesi güncellendi. Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişikliğe göre; birinci basamak sağlık kuruluşlarında (aile sağlığı merkezleri vb.) yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden eskisi gibi katılım payı alınmamaya devam edilecek. Ancak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında fiyatlar hastanenin niteliğine göre artırıldı.

İŞTE KALEM KALEM YENİ KATILIM PAYI ÜCRETLERİ

Yeni tarifeye göre hastanelerin niteliğine göre belirlenen muayene katılım payı tutarları şu şekilde güncellendi:

İkinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşları: 50 TL

Eğitim ve Araştırma/ Üçüncü Bas. Devlet Hastaneleri: 90 TL

Devlet Üniversitesi Hastaneleri:90 TL

Vakıf Üniversitesi ve Özel Hastaneler: 100 TL

AİLE HEKİMİ SEVKİYLE GİDENLERE YÜZDE 50 İNDİRİM

Yeni düzenlemenin vatandaşlar açısından en dikkat çeken ve avantajlı maddesi ise "sevk" uygulaması oldu. Sağlık sistemindeki yoğunluğu birinci basamağa kaydırmayı hedefleyen bu adıma göre hastalar hastanelere yönlendirildiklerinde mali bir avantaj sağlayacak:

"Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden sevk edilerek sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların ödeyeceği muayene katılım payı, yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilecek."

SÜRE SINIRI 5 GÜNDEN 30 GÜNE ÇIKARILDI

Tebliğde yer alan bir diğer önemli değişiklik ise işlemlerdeki süre kısıtlamasıyla ilgili oldu. Düzenleme kapsamında, daha önce 5 gün olarak uygulanan süre sınırı tam altı kat artırılarak 30 güne çıkarıldı. Yeni katılım payı ücretleri ve uygulamalar, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tüm sağlık kuruluşlarında resmen yürürlüğe girdi.