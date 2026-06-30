Fenerbahçe'den TFF'nin kararına tepki - Son Dakika
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Fenerbahçe'den TFF'nin kararına tepki

Fenerbahçe\'den TFF\'nin kararına tepki
30.06.2026 17:30
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, alınan bu kararı 'rezalet' olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak olan ve başta Fenerbahçe ile Galatasaray olmak üzere birçok kulübün tepki gösterdiği 10+4 yabancı futbolcu kararı için TFF bugün bir açıklama yaparak kuralda değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

''DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR''

Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ: 'REZALET BİR KARAR!'

TFF'nin aldığı bu karara ilk tepki Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri Mahmut Uslu, HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mahmut Uslu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den TFF'nin kararına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • EYÜP TOPÇU EYÜP TOPÇU:
    Tepki alacağını biliyor TFF LAKİN O TÜRK TAKIMLARININ NASIL YABANCI FUTBOLCU YETİŞTİRMEYE YARARIN PEŞİNDE 10 YILLIK PLAN YAP DEĞİŞTİRME İKİ YILLIK PLAN MI OLUR SÖZLEŞMELERİN MİNİMUM 3 YILLIK YAPILDIĞI YERDE 0 0 Yanıtla
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