Adana\'da \'büyü bozma\' dolandırıcılığı: 4 tutuklama

Adana'da sosyal medya üzerinden 'büyü bozma' vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı yönündeki e-posta ihbarı üzerine çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sosyal medya üzerinden "büyü bozma" vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeyi tespit etti.

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin kendilerini "Muhammet hoca" olarak tanıttıkları, kısmet açma, bağlama, aşık etme, muska yazma ve büyü bozma vaadiyle mağdurlardan her işlem başına 15'er bin lira para aldıkları belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin saklandıkları adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Miraç E. (23) ile Ş.T. (21), İ.T. (35), İ.U. (24) ve E.Ç. (18) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 9 cep telefonu, bir bilgisayar, dua kitabı ile çok sayıda kullan-at sim kart ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Miraç E., sorgusunda susma hakkını kullandı. Ş.T. ise ifadesinde, "Ben söylendiği gibi kimseyi dolandırmadım. Bazen arkadaşlarımı ziyaret etmek için bu eve geliyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" ile "basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA