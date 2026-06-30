Serenay Sarıkaya\'dan yeni tatil pozları: Atın beni denizlere

Yoğun ve yorucu geçen bir sezonun ardından dinlenmeye çekilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil rotasını deniz ve güneşle buluşturdu. Geçtiğimiz haftalarda annesi Ümran Seyhan ile birlikte tatile çıkan güzel oyuncu, keyifli anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

ANNESİYLE BİRLİKTE YORGUNLUK ATIYOR

Projelerden bulduğu ilk fırsatta soluğu tatil beldesinde alan Sarıkaya, annesiyle baş başa geçirdiği bu özel zamanların tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, güneşin ve denizin keyfini doyasıya sürdüğü anlardan kesitleri peş peşe yayımlayarak hayranlarını da bu keyfe ortak etti.

ZEBRA VE YEŞİL BİKİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her zaman adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, tatil stilini yansıtan bikinili fotoğraflarıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Ağaçlık bir alanda verdiği pozlarda zebra desenli iddialı bir bikini tercih eden oyuncu, bir diğer paylaşımında ise yeşil bikinisiyle göz kamaştırdı. Sarıkaya'nın doğal halleri takipçilerinden tam not aldı.

KAYAHAN ŞARKISIYLA DUYGUSAL MESAJ

Tatil karelerini peş peşe sıralayan Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına eklediği not ise paylaşımlarının en çok konuşulan detayı oldu. Ünlü oyuncu, denize olan tutkusunu ve huzur arayışını merhum usta sanatçı Kayahan'ın dillerden düşmeyen o meşhur şarkısıyla dile getirdi:

"Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın..."