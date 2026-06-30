Fenerbahçe\'nin gündemindeki Fransız yıldız serbest kaldı

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Fransız stoper Malang Sarr cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, 27 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

LENS'TEN RESMİ VEDA AÇIKLAMASI

Fransız kulübünün resmi kanallarından yapılan bilgilendirmede, sözleşme süresi tamamlanan Malang Sarr'ın serbest kaldığı ifade edildi. Oyuncunun takıma verdiği emeklerin altı çizilen veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Racing'in tarihi sezonunun en önemli oyuncularından biri olan Malang Sarr, sözleşmesinin sona ermesiyle Artois'tan ayrılıyor. Kulüp olarak savunma oyuncusuna içtenlikle teşekkür ediyoruz."

KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerine yeni bir yön çizmeye hazırlanan Malang Sarr, 2024 yılında İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den Lens kadrosuna dahil olmuştu. 27 yaşındaki stoper, 2025-2026 sezonunda sergilediği istikrarlı performansla takımının Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamasına da önemli bir katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisini eline alan ve "serbest oyuncu" statüsüne geçen Malang Sarr'ın ismi, son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Kulübüyle bağlarını resmen koparan Fransız yıldıza bonservis bedeli ödenmeyecek olması, transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Gözler şimdi sarı-lacivertli yönetimin atacağı adımlara çevrildi.