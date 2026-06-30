Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm - Son Dakika
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Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

30.06.2026 14:46
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Milli Atlet ve Survivor yarışmacısı Seda Albayrak, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yarışma sırasında Beyza'nın yüzerek Sercan'ın bulunduğu adaya gitmesiyle gündeme gelen ve aralarında ilişki olduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Albayrak, "Aralarında bir yakınlaşma olduğunu düşünüyordum. Havuzda da çok gördüm" dedi. Albayrak ayrıca Nagihan Karadere ile yaşadığı çanta krizi, Ramazan'a kırgınlığı ve Survivor'da uğradığını düşündüğü haksızlıkların perde arkasını da anlattı.

Milli atlet ve Survivor yarışmacısı Seda Albayrak, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Survivor'da en çok konuşulan olayları anlatan Albayrak, Beyza ile Sercan arasında dikkat çeken bir yakınlaşma olduğunu öne sürerken, Nagihan Karadere ile yaşadığı çanta krizi, Ramazan'a kırgınlığı ve yarışmada uğradığını düşündüğü haksızlıklara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEYZA İLE SERCAN'I HAVUZDA ÇOK GÖRDÜM"

Survivor'da en çok konuşulan konulardan biri olan Beyza ve Sercan iddialarıyla ilgili konuşan Seda Albayrak, yarışma sırasında ikili arasında bir yakınlaşma hissettiğini söyledi. Albayrak, "Ben Sercan'la Beyza'nın bir bakışmasını yakaladım. Sonrasında da havuzda çok gördüm. Aralarında bir bağ olduğunu düşünüyordum ama bunun nasıl bir bağ olduğunu yorumlayamam. Ben sadece gördüğümü söyledim." ifadelerini kullandı.

Beyza'nın diğer adaya yüzmesini de değerlendiren Albayrak, yaşananlara kendisinin de şaşırdığını belirterek, "Bana bunu yapacağını söyleseler hayatta inanmazdım. Biz aylarca yan yana adalarda kaldık ama kimse diğer adaya yüzmedi." dedi.

Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

"NAGİHAN'LA ARAMIZI DÜZELTTİK DİYE ÇOK LİNÇ YEDİM"

Nagihan Karadere'nin çantasını tekmelemesiyle ilgili uzun süre eleştirildiğini söyleyen Albayrak, olayın perde arkasının izleyiciye yansımadığını ifade etti. "Nagihan ablayla aramızdaki diyalog düzelince insanlar beni çok linçledi. Ama orası çok zor bir platform. Açlık ve psikolojik baskı insanlara istemeyecekleri şeyler yaptırabiliyor." dedi.

Karadere'nin daha sonra pişman olduğunu belirten Albayrak, "Konuştuk, aramızdaki problemi çözdük. Ben kendimden büyük birine saygımı sürdürdüm. Sonrasında bunun şakasını bile yaptık." ifadelerini kullandı.

Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

"RAMAZAN'A HALA ÇOK KIRGINIM"

Yarışmadan sonra en kırgın olduğu ismin Ramazan olduğunu söyleyen Seda Albayrak, "Bana çok kötü hissettirdi. Düello öncesinde moralimi bozdu, ismimi ağzına alma dedi. Sonrasında da Nagihan'la düellomda bir kez bile yanıma gelmedi." diye konuştu.

Yarışma boyunca haksızlığa uğradığını düşündüğünü de dile getiren Albayrak, "Hem gönüllüler hem de ünlüler takımında defalarca haksızlığa uğradım. Performansım iyi olmasına rağmen sürekli potaya girdim. Nedenini hâlâ çözebilmiş değilim." dedi.

Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı, Son Dakika

Son Dakika Survivor Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm - Son Dakika

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