Ankara\'da NATO Zirvesi Hazırlık Toplantısı

Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında NATO Zirvesi öncesinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, zirve sürecine yönelik koordinasyon, güvenlik, ulaşım, konaklama ve lojistik başta olmak üzere hazırlık çalışmalarının son durumu ele alındı.

VALİLİĞİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi kapsamında yürütülen hazırlıklara ilişkin değerlendirme toplantısı, Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, zirve sürecine yönelik koordinasyon, güvenlik, ulaşım, konaklama ve lojistik başta olmak üzere hazırlık çalışmalarının son durumu ele alındı."