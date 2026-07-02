Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürerken, Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. İnsansız hava araçları ve füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda sivil yerleşim yeri hedef alınırken, kentin farklı noktalarında yangınlar çıktı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırılarda 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Klitschko, Rus füzesinin isabet ettiği 10 katlı bir apartmanın 6 katının kısmen çöktüğünü, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko ise saldırılarda aralarında iki çocuğun da bulunduğu 56 kişinin yaralandığını, başkent genelinde 30'dan fazla noktanın hasar gördüğünü bildirdi.

"SİVİLLERİ KASITLI OLARAK HEDEF ALDILAR"

Tkachenko, saldırılarda sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını savunarak, "Düşman bir kez daha kasıtlı olarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve sivilleri katletti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda can kaybımız ve yaralımız var." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin saldırılar sırasında İrlanda'nın başkenti Dublin'de resmi temaslarda bulunduğu öğrenildi. Rus saldırısının ardından Zelenskiy ziyaretini yarıda keserek Ukrayna'ya döndü.

RUSYA: MİSİLLEME SALDIRISI DÜZENLEDİK

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıyı doğrulayarak operasyonun Ukrayna'nın Rus sivil altyapısına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Kiev çevresindeki askeri ve enerji tesislerinin yanı sıra Poltava ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki askeri havaalanlarının da hedef alındığı ifade edildi.