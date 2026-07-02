ABD\'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı 1000'den az nüfuslu Hamden köyünde, dünya kamuoyunun kanını donduran bir aile içi şiddet ve ihmal skandalı ortaya çıkarıldı. Ohio Başsavcısı Andy Wilson'ın açıklamasına göre, bambaşka bir soruşturma kapsamında kırsal bölgedeki harap bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, içerde esir tutulan 16 çocukla karşılaştı.

"HAYVANLARDAN DAHA KÖTÜ KOŞULLARDA TUTULDULAR"

Vinton County Şerifi Ryan Cain'in paylaştığı detaylar, çocukların yaşadığı vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Evin yoğun çöp ve insan dışkısıyla kaplı olduğu belirtilirken, bazı çocukların konuşmayı dahi bilmediği, gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir çocuğun ise kendi adını bile heceleyemediği saptandı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Şerif Ryan Cain, evdeki korkunç manzarayı anlatırken, 'Hayvanlarımızın çoğu çocuklardan daha iyi koşullarda tutuluyordu.' ifadelerini kullandı. Başsavcı Andy Wilson ise gördüğü tabloyu 'saf kötülük' olarak tanımlayarak, olay yerinin kariyeri boyunca karşılaştığı en korkunç manzara olduğunu belirtti.

3,5 METRELİK ODADA GEÇEN YILLAR

Soruşturmacıların elde ettiği bulgulara göre, çocukların son dört yılın büyük bir bölümünü evin içindeki yaklaşık 3,5 metrekare büyüklüğündeki tek bir odada geçirdiği düşünülüyor. Çocukların evin içinde nasıl zapt edildiğine dair detaylar henüz tam olarak açıklanmasa da, evde herhangi bir kafes bulunmadığı kaydedildi.

Kurtarılan çocuklardan yedisi Columbus’taki hastanelere sevk edilirken, durumu daha ağır olan iki çocuk helikopterle birinci seviye travma merkezlerine nakledildi. Yetkililer, çocuklardan birinin kritik durumda olduğunu ve solunum cihazına bağlandığını bildirdi.

AİLE ÜYELERİ HAKİM KARŞISINDA

"Ciddi fiziksel zarara yol açan çocukları tehlikeye atma" suçlamasıyla haklarında 16’şar ayrı dava açılan ebeveynler ve büyükanne-büyükbabalar Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders ve Elizabeth Siders çarşamba günü hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamaları reddeden sanıkların her biri için 300 bin dolar kefalet bedeli belirlendi. Olayın bir insan kaçakçılığı değil, "aile içi bir durum" olduğu vurgulandı.

KOMŞULAR HİÇ ÇOCUK GÖRMEMİŞ

Soruşturma derinleştikçe ailenin bu vahşeti nasıl gizlediği de ortaya çıkmaya başladı. Ailenin son 20 yılda Ohio’nun güneyinde sürekli adres değiştirdiği, çocukları okula kaydettirmediği ve sağlık ile resmi kayıtlardan ustaca kaçındığı tespit edildi.

Altı yıldır aynı sokakta yaşayan Joseph Stewart isimli bir komşu, aile taşındığından beri evde hiç çocuk görmediğini belirterek mahallelinin yaşadığı büyük şoku dile getirdi. Eyalet yetkilileri, çocukların tamamı için geçici velayet talebinde bulunarak adaletin sağlanması için hukuki süreci başlattı.