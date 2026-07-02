Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

02.07.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması devam ederken, yaklaşık 5 ay önce sözleşmesi uzatılan Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Aziz Yıldırım yönetiminin de yüksek maaş bütçesinde yer açmak için transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması ve transfer çalışmaları sürerken, spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansın ardından kulüple olan sözleşmesi henüz 5 ay önce yenilenen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öne sürüldü.

HULL CITY İLE SÖZ KESTİ İDDİASI

Sabah gazetesinde yer alan haberin detaylarına göre; yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de boy gösterecek olan Hull City, tecrübeli on numara için resmi girişimlere başladı. Gelen teklifi değerlendirmek isteyen Brezilyalı yıldızın, kulüplerin anlaşması halinde Ada'ya gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de mutlu olmasına rağmen kariyerine dair tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu vurgulanan Talisca'nın, yönetime takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ve Hull City yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

<a class='keyword-sd' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a>, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

YÖNETİM SATIŞA AÇIK

Brezilyalı yıldızın bu sürpriz ayrılık talebinin, Fenerbahçe cephesinde de karşılık bulduğu belirtiliyor. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, yeni transferlere ciddi bir kaynak oluşturabilmek ve kulübün maaş yükünü hafifletmek amacıyla yüksek maliyetli bazı isimlerle yolları ayırmayı planladığı biliniyor. Bu strateji doğrultusunda, Talisca'nın da satış hedeflenen isimler listesinde yer aldığı ve Hull City'den gelecek resmi teklifin beklendiği öğrenildi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

TALISCA'NIN SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla oldukça skorer bir kimlik sergileyen Brezilyalı futbolcu, takımın hücum yollarındaki en büyük silahlarından biri olmuştu. Geçtiğimiz sezon toplam 45 resmi maça çıkarak 2796 dakika sahada kalan Anderson Talisca; rakip fileleri 27 kez havalandırırken, 5 de asist yaparak sezonu muazzam bir skor katkısıyla tamamlamıştı. Taraftarlar şimdi bu kritik transfer iddialarının resmiyet kazanıp kazanmayacağını merakla bekliyor.

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemal Demir Kemal Demir:
    Hadi inşallah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Küçükçekmece’de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Trabzon’da denize giren adam boğuldu Trabzon'da denize giren adam boğuldu
Saadet lideri Arıkan’dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz Saadet lideri Arıkan'dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
Bolu Belediyesi’nde 10 kişiye zimmet ve aklama gözaltısı Bolu Belediyesi'nde 10 kişiye zimmet ve aklama gözaltısı
Ankara’da NATO Zirvesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi Ankara'da NATO Zirvesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Türkiye’de bir banka daha el değiştirdi Yeni sahibi Kazaklar Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

09:51
Icardi depremi Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
09:39
Rusya’nın Kiev Saldırısında 10 Ölü, 56 Yaralı
Rusya'nın Kiev Saldırısında 10 Ölü, 56 Yaralı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
08:52
Ankara Valiliği’nden NATO tedbirleri Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
08:33
Cep telefonlarında yeni dönem Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
08:27
ABD’de dehşet evi 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı
08:22
Bunlar nasıl çocuk Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
08:06
İki yıldız sahanın ortasında birbirine girdi
İki yıldız sahanın ortasında birbirine girdi
06:56
Tacizci kadın İstanbul’u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
00:54
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 10:31:24. #7.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.