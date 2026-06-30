ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü
30.06.2026 14:24
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Washington'da bir araya gelerek Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barış çabalarını ele aldı. Görüşmede ayrıca Venezuela'daki deprem yardımları da değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington DC.'yi ziyaret eden Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede; İran, Ukrayna ve NATO başta olmak üzere uluslararası güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşme sonrası yapılan açıklamada, ABD ile Almanya arasındaki ilişkilere vurgu yapılarak, "Atlantik'in her iki yakasında güvenliğimizi tehdit eden ve dünya ekonomisinin istikrarını tehlikeye atan krizlerle mücadelede Almanya ile ABD'nin ortaklığı önemli olmaya devam ediyor" denildi.

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ'NİN HAZIRLIKLARI ELE ALINDI

Açıklamaya göre; ABD'li Rubio ile Alman Bakan Wadephul, başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldı. Özellikle Almanya'nın öncülük ettiği Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması yönündeki önerilerin her iki bakanın görüşmesinde ele alındığı kaydedildi. Ayrıca NATO içerisinde üyelerin verdiği katkıların ve yük paylaşımına ilişkin mekanizmanın ayarlanması konusu da Rubio ile Wadephul arasındaki görüşmede ele alınan başlıklardan oldu.

UKRAYNA'DA KALICI BARIŞA DESTEK YİNELENDİ

Her iki bakanın görüşmesindeki önemli başlıklardan birinin Ukrayna olduğu belirtilen açıklamada, Wadephul'un "Avrupa Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'nın yanında durmaya devam edecek. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile NATO Zirvesi öncesinde bu konuyu de konuştum" sözlerine yer verildi.

Görüşmede her iki bakanın Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalara desteklerini yineledikleri de ifade edildi.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DİPLOMASİ VURGUSU

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıları durdurma ve müzakerelere devam edilmesi yönündeki adımların devamının önemli olduğunun altı çizilen açıklamada, diplomasinin önemine işaret edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi için sürdürülebilir bir çözümün altı da çizildi. İran'ın nükleer silah geliştirmemesi veya bulundurmaması konusunda her iki ülkenin birlikte çalışma taahhütlerini yineledikleri de ifade edildi.

Her iki bakanın görüşmesinde Venezuela'daki depremin yaralarının sarılması noktasında atılabilecek adımların da ele alındığı kaydedildi.

"ALMAN BAKAN İLE İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI VE NATO ZİRVESİ KONUŞULDU"

Alman Bakan Wadephul ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı da kısa bir açıklama yaptı. Bakanlığın internet sayfasındaki açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. İkili, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması, İran'ın nükleer silah geliştirmemesi veya elde etmemesi konusunda ABD-Almanya'nın ortak kararlılığını yineledi. İkili, yaklaşan NATO Zirvesi ve sorumluluk paylaşımının önemine ilişkin konuları da ele aldı. Her iki bakan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı bir barışa olan sarsılmaz desteklerini yeniden teyit ettiler" denildi. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü - Son Dakika

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