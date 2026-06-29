Boko Haram'dan Okul Saldırısı: Öğrenciler Kaçırıldı - Son Dakika
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Boko Haram'dan Okul Saldırısı: Öğrenciler Kaçırıldı

29.06.2026 19:26
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Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram, bir okula saldırarak çok sayıda öğrenciyi kaçırdı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin bir okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Lassa kasabasındaki bir devlet lisesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Biyoloji sınavı yapıldığı sırada okul binasına girerek saldırı düzenleyen örgüt üyeleri, çok sayıda öğrenciyi kaçırdı.

???????Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Kenneth Daso, yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak saldırganların Lassa'da kurulan haftalık pazarı fırsat bilerek motosikletlerle bölgeye sızdığını söyledi.

Daso, saldırıda bir öğretmenin hayatını kaybettiğini, çok sayıda öğrencinin de silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale ettiğini ifade eden Daso, bu sayede daha fazla öğrencinin kaçırılmasının önüne geçildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Boko Haram, 3. Sayfa, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Borno, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boko Haram'dan Okul Saldırısı: Öğrenciler Kaçırıldı - Son Dakika

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