Motosikletle gelip restoranı taradılar: 5 yaralı - Son Dakika
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Motosikletle gelip restoranı taradılar: 5 yaralı

Motosikletle gelip restoranı taradılar: 5 yaralı
29.06.2026 01:13
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restoranın önüne motosikletle gelerek pompalı tüfekle art arda ateş açan kimliği belirsiz 2 saldırgan, restoran önünde bekleyen 5 kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda restoranın önüne plakası belirlenemeyen motosikletle gelen 2 kişi, pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sırasında restoran önünde beklerken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Motosikletle gelip restoranı taradılar: 5 yaralı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Olaylar, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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