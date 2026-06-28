İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı

İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
28.06.2026 01:28
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddia edilen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen Tamar Tanrıyar hakkında harekete geçti.

İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA VE GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Tanrıyar için gözaltı kararı da verildiği kaydedildi.

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunun 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI 

Tamar Tanrıyar hakkında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da "Hakaret" ve "İftira" suçlarından soruşturma başlatmıştı.


Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Veli Ağbaba, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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