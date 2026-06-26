Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyun Mahallesi'nde devriye sırasında bir tarlada anız yakıldığını tespit etti.
Ekipler, yapılan incelemede M.D'nin yaklaşık 300 dönümlük arpa anızını yaktığını belirledi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Anız Yakan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?