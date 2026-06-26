Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik - Son Dakika
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Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella\'dan 7 isme kesik
26.06.2026 03:51
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A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella, Paraguay maçında ilk 11'de forma giyen Merih Demiral, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e ABD karşısında şans vermedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 05.00'TE

Prestij maçına sahne olacak mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak. Zorlu Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MONTELLA'DAN 7 İSME KESİK

 A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, son olarak oynanan Paraguay maçına göre kadroda büyük bir revizyona gitti.  Montella, Paraguay maçında ilk 11'de forma giyen Merih Demiral, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e ABD karşısında şans vermedi.

İşte ilk 11'imiz: 

Uğurcan Çakır, Zeki, Abdülkerim, Ozan Kabak, Eren, Salih Özcan, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Barış Alper. 

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Son Dakika Dünya Kupası Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik - Son Dakika
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