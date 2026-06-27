AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok - Son Dakika
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AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok

AK Parti\'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
27.06.2026 00:38
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4 yıllık bir aranın ardından yeniden AK Parti saflarına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kararının ardından ilk kez konuştu. Siyasi parti üyeliği dışında kendisinde hiçbir değişiklik olmadığını söyleyen Arı, "Siyasi parti üyeliği noktasında bir değişiklik var. Onun haricinde kimliğimizde, kişiliğimizde, giyimimizde, kuşamımızda, tavrımızda, tarzımızda, yakamızdaki al bayraklı rozette herhangi bir değişiklik yok." dedi.

İYİ Parti'den istifa ederek, 2022'de istifa ettiği AK Parti'ye geri dönen, rozetini Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın taktığı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, parti değişikliğinin ardından yaptığı ilk açıklamada, siyasi tercihinin kişiliğini ve hizmet anlayışını değiştirmediğini vurguladı.

"YAKAMIZDAKİ AL BAYRAKLI ROZETTE DEĞİŞİKLİK YOK"

Arı, "Siyasi parti üyeliği noktasında bir değişiklik var. Onun haricinde kimliğimizde, kişiliğimizde, giyimimizde, kuşamımızda, tavrımızda, tarzımızda, yakamızdaki al bayraklı rozette herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok

Nevşehir halkına duyduğu sevginin arttığını dile getiren Arı, "Bu şehrin insanlarına karşı sevgimizde daha fazla artış var. Çünkü her şeye rağmen bizi bağrına basan bir milletin ferdiyim ben. Bundan daha büyük mutluluk verici bir şey olmaz" dedi.

AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok

"SİTEM EDENLERİ ANLIYORUM, GÖNÜLLERİNİ DE ALIRIM"

Kararına tepki gösteren vatandaşlara da seslenen Arı, kırgınlıkları anlayışla karşıladığını belirterek, "Ufak tefek kızan, sitem eden, kırgınlık gösteren hemşehrilerim olabilir. Onları da anlayışla karşılıyorum, haklılardır. Ama ben onların gönlünü de alırım. Kimsenin gönlünü kırmamaya ant içerek çıkmıştım ben bu yola" diye konuştu.

AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok

"'BİZİM RASİM' AYNI RASİM"

Aynı anlayışla yoluna devam edeceğini söyleyen Arı, "Aynı yolculukta kimsenin gönlünü, kalbini kırmadan devam edeceğimden hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Sizin inandığınız, sizin güvendiğiniz ve 'Bizim Rasim' diye nitelendirdiğiniz Rasim, aynı Rasim" ifadelerini kullandı.

Hizb-i İslami Partisi, Nevşehir Belediyesi, Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Türkiye, Siyaset, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Nevşehir AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok - Son Dakika

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