Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim - Son Dakika
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Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim

Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
26.06.2026 23:30
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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında hakaret ve tehditlerin ön planda olduğu bir kavga yaşandığı iddia edildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve ve Galatasaray Sportif A.Ş Vekili Abdullah Kavukcu'nun araya girerek tansiyonu düşürdüğü aktarıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir kavga çıktı. Hakaret ve tehditlerin yaşandığı tartışmaya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Sportif A.Ş Vekili Abdullah Kavukcu araya girerek müdahale etti.

YÜKSEL YILDIRIM'IN SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Toplantı, yabancı kuralı ve yayın gelirleri gibi konuları görüşmek üzere düzenlendi. Tartışma, Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak dünya para kazanıyorsunuz" sözleriyle başladı.

''AĞZINI BURNUNU KIRAR, SENİ BURAYA GÖMERİM''

Mahmut Uslu'nun Yüksel Yıldırım'a cevap olarak "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma. dediği belirtilirken, Yüksel Yıldırım da Mahmut Uslu'ya "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz." ifadelerini kullandığı belirtildi. 

Araya giren Barış Göktürk'ün Yüksel Yıldırım'a sert ifadeler kullanarak "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım. Ben de Sivaslıyım. Oğlum da Amerikalı. Ama senin gibi devşirme değilim. Babamın adı da Yüksel ama senin gibi devşirme değil. Terbiyeli ol yoksa seni buraya gömerim." dediği iddia edildi. 

MÜDAHALE EDİLDİ VE GERGİNLİK SONLANDIRILDI

İki camia arasında yaşanan gerilimin diğer başkanların araya girmesiyle yatıştırıldığı ifade edildi. 

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Son Dakika Spor Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim - Son Dakika
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