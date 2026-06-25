Zelenskiy\'den Rusya\'ya 40 Günlük Etki Operasyonu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) 40 günlük "etki operasyonunu" onayladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara ile başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede, SBU'ya bağlı birimlerin Rusya'ya yönelik orta ve uzun menzilli operasyonlarının değerlendirildiğini aktaran Zelenskiy, son aylarda farklı türlerde insansız hava araçlarının kullanımıyla cephe hattındaki pozisyonların korunmasında SBU'nun yüksek performans sergilediğini vurguladı.

Zelenskiy, bu kapsamda Rusya'ya yönelik muhtemel yeni saldırılara dikkat çekerek, "Saldırgan devleti savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla SBU'nun 40 günlük etki operasyonunu onayladım" ifadelerini kullandı. - KİEV