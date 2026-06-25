Netanyahu'dan Zayıflara Yer Yok Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan Zayıflara Yer Yok Açıklaması

25.06.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, güç vurgulu konuşmasında zayıfların yok olacağını savundu ve işgal politikalarını sürdürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'da hayatta kalmayı belirleyen temel unsurun "güç" olduğunu savunarak, "Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yoktur, yok olup giderler." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, İsrail ordu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada II. Dünya Savaşı'nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler'in yaklaşımını anımsatan ifadelere yer verdi.

Nazizmin temelindeki "zayıfların hayatta kalma hakkının olmadığı", "Sosyal Darwinizm" teorisiyle paralellik gösteren konuşmasında Netanyahu, "Kendimin bir kahin olduğunu iddia etmiyorum. Ama bölgemizde ve giderek tüm dünyada ayakta kalmayı belirleyen unsurları bildiğimi düşünüyorum: Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Yenilip, yok olup giderler." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Lübnan'da işgali sürdüreceklerini savundu

İsrail ordusunun güneyini işgal ettiği Lübnan ve Suriye'nin yanı sıra Gazze Şeridi'nde büyük kazanımlar sağladığını savunan Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgallerinde tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile orduya verdikleri talimatın "hareket serbestisi sağlamak" yönünde olduğunu aktardı.

???????II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler, ırkçı fikirleri ve Yahudi Katliamı'ndaki (Holokost) rolü nedeniyle Batı dünyası tarafından görüşleri kınanan bir figür olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Zayıflara Yer Yok Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli
AK Parti Milletvekili Ali Şahin’den NATO zirvesi önlemlerini eleştirenlere yanıt: Ankara’daki tedbirler son derece normal AK Parti Milletvekili Ali Şahin’den NATO zirvesi önlemlerini eleştirenlere yanıt: Ankara’daki tedbirler son derece normal
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
Annesinin cesediyle günlerce aynı evde yaşadı Annesinin cesediyle günlerce aynı evde yaşadı
Halil Ergün’den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:52
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 21:49:53. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Zayıflara Yer Yok Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.