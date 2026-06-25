JAPONYA'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 51,7 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Son Dakika › Dünya › Japonya'da 6.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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