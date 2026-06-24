Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump: KAAN\'da Ankara\'nın istediği olacak
24.06.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanacağı jet motorlarının satışına ABD'nin onay vereceği iddiasını Trump doğruladı. Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, "Türkiye, jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gideceksiniz?" sorusuna, "Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapacağım. KAAN'da Ankara'nın istediği olacak" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin jet motoru ve F-35 savaş uçağı taleplerine yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Türkiye'nin ittifakın çok güçlü bir üyesi olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM"

Trump, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak jet motorları için, "Ankara'nın istediği olacak." dedi. Kendisine yöneltilen "Türkiye, jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gideceksiniz?" sorusuna yanıt veren ABD Başkanı, "Evet, muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapacağım," diyerek onay sinyali verdi.

"ERDOĞAN OLMASA NATO ZİRVESİ'NE GİTMEZDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da övgüler dizen Trump şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi çok seviyor. Harika işler yapıyor. Saygın bir adam, saygın, büyük bir lider. Çok güçlü bir kişi, büyük bir askeri güce sahip. Benim de arkadaşım. Ona duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa Ankara’daki NATO Zirvesi’ne gitmezdim.

İnsanlar Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahip."

ABD-TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki jet motoru tedarik görüşmeleri, geçmişteki S-400 ve F-35 krizlerinin ardından son dönemde Trump yönetiminin hamleleriyle yeni ve hareketli bir faza girdi. Türkiye’nin yerli muharip uçağı KAAN gibi projelerle havacılık alanında attığı adımlar ve iki lider arasındaki doğrudan temaslar, ABD’nin Türkiye ile savunma ortaklığını yeniden canlandırma motivasyonunu artırıyor. Özetle, Washington yönetimi jet motoru satışı konusunda kararlı adımlar atsa da sürecin resmiyet kazanması için Kongre içerisindeki siyasi ve bürokratik engellerin tamamen aşılması gerekiyor.

NATO ZİRVESİ'NDE TRUMP İLE KRİTİK TEMAS

Öte yandan Türkiye'nin dış politika ajandasındaki en sıcak başlıklardan biri olan yaklaşan NATO Zirvesi'ne dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile beklenen görüşmeye dair sinyali verdi. Zirve marjında müttefik liderler arası diplomasinin yoğun geçmesi beklenirken, Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine, "Trump ile NATO Zirvesi'nde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur" dedi.

Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

TRUMP'IN İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye katılacağını burada doğrulayarak, "Yakında Türkiye'ye gideceğim." demişti. Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, ABD Başkanı, Türkiye, Hediye, Ankara, Güncel, Dünya, Nato, F-35, F-35, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emrah Erden Emrah Erden:
    Yerli mi yani motor ABD olunca?? 0 0 Yanıtla
  • M. Efe M. Efe:
    abi başlığa YERLİ yazmışsın ama sen bilirsin. Haberle uyuşmuyor. Ama sende haklısın medyanın gücü işte. Burada anlamadığım milyon dolarlar alan mı mutlu olacak veren mi? Bu haberi ben yanlış anladım yada anlayamadım. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler
25 kilo birden verdi Ali Poyrazoğlu’nu görenler tanıyamıyor 25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı Verdiği pozlar olay oldu Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

23:59
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
23:56
İsviçre, Kanada’yı yenerek liderliği kaptı
İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı
23:30
Son noktayı koydu Mourinho’dan Arda Güler kararı
Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı
22:51
Fenerbahçe’de 2 yeni imza daha Kampa katıldılar
Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:37
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 00:21:50. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.