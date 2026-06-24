FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek, 3-1 kazandı.
Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kerim Alajbegovic, 34. dakikada Sultan Al-Brake (K.K) ve 80. dakikada Ermin Mahmic kaydetti. Katar'ın tek golü 42. dakikada Hasan el-Heydus'tan geldi.
Bosna Hersek forması giyen 40 yaşındaki golcü oyuncu Edin Dzeko, mücadeleye 11'de başladı ve 63. dakikada oyundan alındı.
Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, puanını 4'e yükselterek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru almayı başardı. Grubu 1 puanla tamamlayan Katar ise turnuvaya veda etti.
Son Dakika › Dünya Kupası › Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı - Son Dakika
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