Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı - Son Dakika
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Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

Son noktayı koydu! Mourinho\'dan Arda Güler kararı
24.06.2026 23:30
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Real Madrid'de Jose Mourinho'nun göreve başlamasının ardından gözler Arda Güler'e çevrilirken, İspanyol basını milli futbolcunun yeni sezon planlamasındaki yerini yazdı.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon kadro planlamasını yaparken Arda Güler için olumlu bir karar verdi. 

ARDA 11'DEKİ YERİNİ KORUYACAK

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Arda Güler'in kendi pozisyonuna Bernardo Silva transferi yapılsa bile yerini korumaya devam edeceği belirtildi.

ORTA SAHANIN MERKEZİNE YERLEŞTİRECEK

Mourinho, Arda'yı yeni orta saha yapılanmasının merkezine yerleştirmeyi planlıyor. Real Madrid yönetimi de genç oyuncuyu takımın en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Arda'nın çok yönlülüğü, teknik ekibin elini önemli ölçüde güçlendiriyor.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, geride kalan sezonu 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik performansla tamamladı. Arda ayrıca yaptığı 14 asistle takımının en çok asist yapan oyuncusu oldu.

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