Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar

Fenerbahçe\'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar
24.06.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Karşıyaka'dan transferi Adem Yeşilyurt ve geçen sezon ortasında antrenmanlara çıkardığı Çağrı Balta ile sözleşme imzalayıp kamp kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmeye devam ediyor. 

FENERBAHÇE'DE 2 İMZA

Sarı-lacivertliler, Karşıyaka'dan transfer ettiği Adem Yeşilyurt ile altyapıdan gelen Hakan Çağrı Balta ile profesyonel sözleşme imzaladı.

KAMPA KATILDILAR

Kulüp, Topuk Yaylası'nda başlayan kamp kadrosunu 30 futbolcu olarak belirledi. İki genç oyuncu da bu kadroda yer alarak hazırlıklara katıldı. 

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kamp çalışmaları sürerken, yönetim transfer ve ayrılıklarla ilgili operasyonlarına da devam ediyor.

Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yoksa o sene bu sene mi ?????????????????????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler

21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 23:24:08. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.