Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Karşıyaka'dan transfer ettiği Adem Yeşilyurt ile altyapıdan gelen Hakan Çağrı Balta ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüp, Topuk Yaylası'nda başlayan kamp kadrosunu 30 futbolcu olarak belirledi. İki genç oyuncu da bu kadroda yer alarak hazırlıklara katıldı.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kamp çalışmaları sürerken, yönetim transfer ve ayrılıklarla ilgili operasyonlarına da devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar - Son Dakika
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