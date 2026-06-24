FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında İsviçre ile Kanada karşı karşıya geldi. BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre, 2-1 kazandı.
İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ruben Vargas, 57. dakikada Johan Manzambi'den geldi. Kanada'nın tek golü 76. dakikada Promise David'den geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 7 yapan İsviçre, grubunu lider tamamlamayı garantiledi. İsviçre, son 32 turunda A Grubunu ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek. Kanada ise 4 puanda kalarak grubunu ikinci sırada noktaladı ve adını İsviçre'nin ardından son 32'ye yazdırdı.
Son Dakika › Dünya Kupası › İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı - Son Dakika
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