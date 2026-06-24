İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı - Son Dakika
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İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı

İsviçre, Kanada\'yı yenerek liderliği kaptı
24.06.2026 23:56
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İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında İsviçre, Kanada'yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı. Kanada ise grubunu ikinci bitirerek son 32'ye kalan bir diğer takım oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında İsviçre ile Kanada karşı karşıya geldi. BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre, 2-1 kazandı. 

İKİNCİ YARIDA GOLLER YAĞMUR GİBİ

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ruben Vargas, 57. dakikada Johan Manzambi'den geldi. Kanada'nın tek golü 76. dakikada Promise David'den geldi. 

İSVİÇRE LİDER, KANADA İKİNCİ

Bu sonuçla birlikte puanını 7 yapan İsviçre, grubunu lider tamamlamayı garantiledi. İsviçre, son 32 turunda A Grubunu ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek. Kanada ise 4 puanda kalarak grubunu ikinci sırada noktaladı ve adını İsviçre'nin ardından son 32'ye yazdırdı. 

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Son Dakika Dünya Kupası İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı - Son Dakika
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