25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor

25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu\'nu görenler tanıyamıyor
24.06.2026 07:03
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ali Poyrazoğlu, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Nişantaşı'nda görüntülenen sanatçı, spor ve sağlıklı beslenmeyle 25 kilo verdiğini açıklarken, fit görünümüyle dikkat çekti. Poyrazoğlu, yaşadığı değişimin sırrının yaşam tarzını değiştirmek olduğunu söyledi.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ali Poyrazoğlu, uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. Fit görünümüyle dikkat çeken sanatçı, spor ve sağlıklı beslenme sayesinde 25 kilo verdiğini açıkladı.

Son dönemde daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Poyrazoğlu, yaşadığı değişimin herhangi bir estetik müdahale ya da farklı bir yöntemle değil, yaşam tarzındaki değişikliklerle gerçekleştiğini ifade etti.

25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor

YENİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncunun yıllardır alışılan görüntüsünden daha zayıf görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Poyrazoğlu'nun yeni görüntüsü hakkında bazı takipçileri çeşitli değerlendirmelerde bulunurken, sanatçının verdiği kilolar konuşulmaya devam etti.

25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor

TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSİMLERİNDEN

Kurucusu olduğu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ile uzun yıllar boyunca kapalı gişe oyunlara imza atan sanatçı, Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla tanınıyor. Oyunculuğun yanı sıra sahne çalışmalarıyla da adından söz ettiren Poyrazoğlu, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı.

Ali Poyrazoğlu, Nişantaşı, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin 25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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