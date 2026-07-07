Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş - Son Dakika
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Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş
07.07.2026 09:54  Güncelleme: 09:55
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda Coşkun K. ile Halil Korkut arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun K., Korkut'u tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından mezarlıkta yakalanan şüpheli Coşkun K.'nin, 11 yıl önce eniştesini öldürdüğü ve yakın zamanda tahliye olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan tartışmada tüfekle vurulan Halil Korkut (44), hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandığı mezarlıkta yakalanan Coşkun K.'nin (35), 11 yıl önce de eniştesini öldürdüğü, yakın zamanda da tahliye olduğu belirtildi.

RESTORANA TÜFEKLE GİTMİŞ

Olay, saat 01.00 sıralarında Menteşe'nin Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Coşkun K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti.

Korkut, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan Coşkun K., yaklaşık bir saat sonra Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

11 YIL ÖNCE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Coşkun K.'nin 11 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne 2 el ateş ederek öldürdüğü, yakın zamanda da cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Menteşe, Korkut, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş - Son Dakika
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